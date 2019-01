Patientforeninger vil bløde erstatningslov op for kræftsyge

Du led i forvejen af en potentiel dødelig sygdom, så derfor kan du ikke få erstatning, selv om du under din behandling i sundhedsvæsenet er blevet alvorligt invalideret.

Sådan lyder det alt for ofte fra Patienterstatningen og Ankenævnet for Patienterstatningen. Især når kræftpatienter og mennesker med forstadier til kræft har fået alvorlige skader efter eksempelvis sygehusinfektioner eller operationskomplikationer.

Det mener en række advokater og patientforeninger. De beskylder myndighederne for at tolke den såkaldte rimelighedsregel i erstatningsloven alt for restriktivt og ikke tage hensyn til, at langt flere i dag overlever kræft end tidligere.

Det skriver Jyllands-Posten søndag.

Reglen fastslår, at patienter, der skades under behandlingen, kan få erstatning, hvis deres skader er mere omfattende, end hvad de med rimelighed må tåle.

- Men myndighederne mener groft sagt, at kræftpatienter og mennesker med forstadier til kræft skal tåle næsten hvilken som helst skade uden at få erstatning, ja, i nogle tilfælde også døden.

- Det er helt urimeligt og er ikke i overensstemmelse med lovens forarbejder og retspraksis, siger Søren Kroer, advokat fra Kroer & Fink Advokater, der har speciale i erstatningssager, til Jyllands-Posten.

Kræftens Bekæmpelse mener, at praksis bør ændres i takt med den forbedrede kræftoverlevelse, men Patienterstatningen afviser kritikken.

Vicedirektør Martin Erichsen peger på, at patienterne får de rigtige afgørelser. Han henviser til, at ankenævnet får ret ved domstolene i ni ud af ti sager.

Ifølge Jyllands-Posten vil sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) indkalde Kræftens Bekæmpelse til et møde.