Patienter bliver tabt i hjemmet

Hver anden sygeplejerske har inden for den seneste måned oplevet, at en borger kunne have undgået indlæggelse for akut sygdom ved at få den rette behandling.

En undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd viser, at 6 ud af 10 kommunalt ansatte sygeplejersker inden for den seneste måned har spurgt sig selv hvilken læge, der har ansvaret for en konkret patient.

Dansk Sygeplejeråd gennemførte i marts spørgeskemaundersøgelsen Akutundersøgelsen 2018 blandt kommunalt ansatte sygeplejersker og sygeplejersker ansat på akutafdelinger i regionerne. 60 pct. af de regionalt ansatte og 47 pct. af de kommunalt ansatte har deltaget i undersøgelsen. Undersøgelsen viser blandt andet, at der i forbindelse med akutte patienters overgange i sundhedsvæsnet er uklarheder og diskrepans sygeplejerskerne imellem. 1. 63 pct. af de adsurgte, kommunalt ansatte sygeplejersker svarer i undersøgelsen, at de inden for den seneste måned har oplevet uklarhed om, hvilken læge der har behandlingsansvaret for patienter, der efter udskrivning fortsat har "komplekse pleje- og/eller behandlingsbehov". 2. 61 pct. af de adspurgte, kommunalt ansatte sygeplejersker svarer, at de de inden for den seneste måned har ventet på tilbagemelding fra den udskrivende hospitalslæge for at komme videre med et borgerforløb. 72 pct. svarer yderligere, at de inden for den seneste måned har ventet på tilbagemelding fra den praktiserende læge for at komme videre med et borgerforløb. 3. Til spørgsmålet, om patienterne har en tryg overgang fra akutbehandling på sygehus til videre forløb, svarer 72 pct. kommunalt ansatte sygeplejersker "i nogen - i høj grad". Og 88 pct. af de adspurgte kommunalt ansatte sygeplejersker svarer "i nogen - i høj grad" til spørgsmålet, om deres kommune er parat til at modtage patienter med komplekse pleje- og/eller behandlingsbehov efter udskrivning fra sygehus. 4. Til spørgsmålet om tryg overgang fra sygehus til kommune svarer 57 pct. af de hospitalsansatte sygeplejersker "i nogen - høj grad". Og 36 pct. af samme gruppe sygeplejersker vurderer, at akutte patienters overgang fra kommune til sygehus "i mindre grad eller slet ikke" er tryg. Til gengæld vurderer 90 pct. af de hospitalsansatte sygeplejersker, at overgangen fra én akutafdeling til en anden, specialiseret hospitalsafdeling "i nogen - høj grad" er tryg for patienterne. Kilde: Akutundersøgelsen 2018, DSR Analyse

Langsomme fremskridt

Organisationen har fået svar fra 727 sygeplejersker i kommunerne, og af dem har 63 procent inden for en måned oplevet uklarhed om den ansvarlige læge for en patient med et komplekst behov. Tilsvarende har sygeplejerådet spurgt knap 900 medlemmer på sygehusene, og her mener to ud af tre ansatte på akutafdelinger at have de rette rammer for at gøre arbejdet korrekt. Kun hver femte af de kommunalt ansatte sygeplejersker kan svare det samme, og lidt mere end halvdelen angiver, at deres kommune "i nogen grad" er klar til at tage imod patienter med komplekse behov. Ikke godt nok ifølge Dorte Steenberg.

- Vi gør erfaringer i forenkling af overgangen ved for eksempel at have sygeplejersker på nogle akutafdelinger. Men det går langsomt, og erfaringerne bliver ikke nødvendigvis udbredt nationalt, lyder hendes erfaring.