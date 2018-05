Passiv rygning: S vil vide, hvor mange børn der dør

- Så ville vi tænke dem ind i partiets helhedsplaner i forhold til rygning. Det kunne da have været interessant at få data om, hvilke konsekvenser passiv rygning har for børn og unge. De tal, som jeg har fået frem gennem de spørgsmål, jeg har stillet, er meget brugbare til at forklare alvoren ved rygning. Vi ved, at 13.600 danskere dør hvert år på grund af rygning, vi ved, at 44.000 børn og unge i alderen 11-17 år forventes at dø af tobaksrygning, og vi ved, at 75.000 børn og unge vil undgå kræft, hvis de ikke begynder at ryge. Men alligevel har jeg ikke hørt konkrete udmeldinger fra sundhedsministeren om, hvad det er, hun vil, andet end at arbejde for en røgfri generation i 2030. Men handlingerne udebliver fuldstændig, lyder det fra S-ordføreren.

"Sundhedsstyrelsen har i samråd med Statens Institut for Folkesundhed vurderet, at der ikke kan laves en valid beregning", skrev ministeren blandt andet. Læs Sundhedsstyrelsens uddybende forklaring andet sted her på opslaget.

Island: 80 kr. Norge: 90 kr. Irland: 72 kr. Storbritannien: 70 kr. Frankrig: 45 kr. (75 kr. i 2020) Holland: 45 kr. Schweiz: 55 kr.Ifølge nye tal fra Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse bakker 64 procent op om dyrere tobak i Danmark. Kun 15 procent er imod. Selv blandt rygerne er hver tredje villig til at betale mere for røgen.

Tobak skal gemmes væk

Tidligere i år fremlagde Flemming Møller Mortensen og hans parti fem konkrete initiativer, der skal sænke tobaksforbruget.

De fem forslag er, at tobaksvarer skal gemmes under disken, indførelse af neutrale cigaretpakker, mulighed for at fjerne butikkernes tobaksbevilling ved salg til mindreårige, bedre kontrol samt en færre muligheder for tobaksindustrien kan lokke lokke børn og unge.

Flemming Møller Mortensen forstår ikke, at regeringen og sundhedsministeren ikke selv tager flere initiativer på rygeområdet.

- Regeringen skulle da have sat det her på dagsordenen for længst. Da den socialdemokratisk ledede regering reviderede rygeloven i 2012, var der ikke et eneste borgerligt parti, som stemte for vores skærpelser, eksempelvis at det blev gjort forbudt at ryge i skolegården. Jeg oplever absolut træghed fra den borgerlige regering, siger han.

Flemming Møller Mortensen og Socialdemokratiet er imidlertid ikke meget for at tale om at hæve prisen på tobak. Selv om netop prisregulering af stort set alle danske og udenlandske tobaksforebyggelseseksperter udnævnes som det mest effektive instrument.