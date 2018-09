Danskernes Parti fik masser af opmærksomhed, men opnåede aldrig at samle de godt 20.000 stillere, der skal til for at komme på stemmesedlen til folketingsvalget, og i sommer meddelte stifter og partiformand Daniel Carlsen (nu Daniel Stokholm) pludseligt, at Danskernes Parti er nedlagt og han ude af politik. Af private grunde, som han ikke ville uddybe.

Asylspray: Det var det højreradikale Danskernes Parti, der stod bag uddelingen af "asylspray" på gågaden i Haderslev for præcis to år siden og siden på Store Torv i Thisted. Spraydåserne indeholdt hårlak, men var overklistret med politiske budskaber. Målet med happeningen var at samle underskrifter for at få peberspray lovliggjort og at samle støtteerklæringer, så partiet kunne blive opstillingsberettiget til Folketinget.

Danmark bevæger sig ikke fremad, hvis det skal bygges på snæversyn, fremmedangst og en svækkelse af vores retsstat. Mit navn er Dennis Schmock - og jeg mener, at nu er det nok. Jeg kæmper for at få danskheden tilbage til folket. Den tilhører ikke enkeltpartier. Den tilhører os alle.

Hjemmesiden lever

Hjemmesiden www.stemdansk.dk er fortsat aktiv - men nu med et helt andet politisk budskab end det, som Danskernes Parti stod for. Domænet præges nu af et dannebrogsflag og et stort hvidt B på magentafarvet baggrund, for det er Dennis Schmock, der er folketingsmedlem for Radikale Venstre i Taastrupkredsen og tidligere kommunalbestyrelsesmedlem for Radikale Venstre i Albertslund, der har overtaget hjemmesiden.

- Herude på Vestegnen er vi mange, der længe har været trætte af, at højrefløjspartier tager patent på det at være dansk. Jeg er it-mand, og da jeg opdagede på DK Hostmaster, at ejeren af hjemmesiden www.stemdansk.dk havde glemt at forny domænet, slog jeg til, fortæller Dennis Schmock.

- Jeg vil bruge hjemmesiden til at føre min egen valgkamp, "Stem dansk - stem Dennis" for Radikale Venstre. Men jeg håber også, at domænet kan være med til at præge debatten om danskhed. Vi skal vænne os af med at gå og fortælle andre, at de ikke er rigtige danskere, synes jeg. Vil man Danmark og bor her i landet, er man dansk, mener den radikale kandidat fra den københavnske vestegn.

Danskernes Parti lykkedes altså ikke med at komme i Folketinget, men får måske mere held med ønsket om at lovliggøre peberspray. Regeringen forventer snarest at fremsætte et lovforslag, der gør det lovligt for alle over 18 år at have peberspray i eget hjem. Politiet skal også kunne give personer tilladelse til at bære peberspray på offentlige steder, hvis de har et særligt behov for beskyttelse, lyder det i forslaget.