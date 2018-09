Partier yderst til højre får mest opmærksomhed på Facebook

Det er især højrefløjens politiske budskaber, der sejrer på det sociale medie Facebook. Det viser data, som analysebureauet Analyse & Tal og konsulentfirmaet Nextwork har lavet for Information.

I perioden fra 1. januar til 31. maj i år havde Dansk Folkeparti i alt knap 1,2 millioner interaktioner i form af likes, delinger og kommentarer på Facebook.

Det er omkring 500.000 flere end Venstre, Enhedslisten og SF, der hver har opnået mellem 600.000 og 700.000 interaktioner. Socialdemokratiet har haft 530.000.

Måler man på antal interaktioner per opslag, vinder Dansk Folkeparti også. Her får partiet i gennemsnit 213 interaktioner per opslag, det laver.

Et andet parti, der formår at bryde igennem på Facebook, er Nye Borgerlige, der endnu ikke er repræsenteret i Folketinget. Med formand Pernille Vermund i spidsen får partiet i gennemsnit 117 interaktioner per opslag.

Tallene bekræfter, at der er en tendens til, at mere yderliggående politikere trænger bedre igennem med deres budskaber på Facebook, end mere moderate politikere gør.

Det vurderer Thomas Albrechtsen, der er ekspert i dataanalyse og politisk kommunikation og direktør i konsulenthuset Nextwork.

- Ofte kommer de yderste fløje ud med budskaber og indhold, der deler vandene, og som er splittende. Og det kan de sociale mediers algoritmer rigtig godt lide, siger han til Information.

- For det gør, at vi som brugere reagerer på opslagene, hvilket betyder, at de får rigtig mange interaktioner i form af likes, delinger og kommentarer.

Michael Bossetta er ph.d.-stipendiat ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet og forsker i politiske kampagner og sociale medier.

Ifølge ham er det særligt negativitet og hadefulde udsagn, der fremmer en høj grad af engagement på sociale medier.

- Aggressive indlæg har fire gange større sandsynlighed for at generere svar i kommentarsporet. Hvis folk ser holdninger, de er uenige i, er de altså mere tilbøjelige til at kommentere, end ved opslag de faktisk er enige i, siger han til Information.