Partier vil retsforfølge fremmedkrigere i udlandet

En international domstol, der skal retsforfølge danske fremmedkrigere og sikre, at de kan afsone deres straf langt fra Danmarks grænser.

Det er ønskescenariet, hvis det står til De Konservative og Socialdemokratiet.

De Konservatives udenrigsordfører, Naser Khader, fortæller til Berlingske, at han snarest vil indkalde til en høring, hvor sådan en mulighed skal drøftes.

- Min holdning er, at de her mennesker har vendt Danmark ryggen, og jeg mener ikke, at vi skal røre en finger i forhold til at hente fremmedkrigere hjem. Selvfølgelig skal de retsforfølges, men det behøver ikke at være i Danmark, siger Naser Khader.

Han tilføjer, at det derfor er naturligt at afsøge andre muligheder i samarbejde med de andre lande, som står i et lignende dilemma med fremmedkrigere.

Berlingske har de seneste uger beskrevet sagen om den danske fremmedkriger Jacob El-Ali, som befinder sig i Syrien og er sigtet og efterlyst for terrorisme. Han har ytret ønske om at vende tilbage til Danmark.

Manden har blandt andet delt billeder på Facebook, hvor han i IS-uniform poserede med afhuggede hoveder.

Idéen om at retsforfølge danske fremmedkrigere, hvor de sidder fængslet - for eksempel i Syrien - har tidligere været fremsat, men både statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har afvist det som en mulighed, skriver Berlingske.

Men El-Alis ønske om at vende hjem til Danmark udstiller et dilemma, som regeringen gennem den seneste tid er kommet med forskellige løsningsforslag på.

Socialdemokratiets retsordfører, Trine Bramsen, bakker op om De Konservatives forslag og høringsindkaldelse.

Hun påpeger, at Socialdemokratiet gennem længere tid har presset på for at afsøge muligheden for at oprette en international domstol.

- Den rigtige løsning er, at vi hjælper med at opbygge et retssystem, så vi kan stille fremmedkrigere til ansvar, siger Trine Bramsen til Berlingske.