Paradigme-hva'-for-noget, si'r du? Kæft, her holder vi jabadabaduuu-fest!

De øverste rangspersoner i Danmark, og meget andet godtfolk, stod på nakken af hinanden for at tiljuble beslutningen om, at Tour de France lægger ud på dansk asfalt i 2021. Det har uanede perspektiver for vores lille land ude i den store verden, fremgik det på statsministerens pressemøde.

Barometeret havde ellers stået på storm nogle dage, altså det politiske barometer. Torsdag var dagen, da det såkaldte pradigmeskifte i dansk udlændingepolitik var på dagsordenen. Det kunne vel nok kaste knubbede ord af sig i alle vindretninger, både i folketinget og ude i de kløgtige debatter på diverse sociale fora og andre steder, hvor distriktspsykiatrien er kommet til kort.

Men med en snedig, kunne det ligne, politisk håndværkerfinte fik statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i stedet nationen til at gå i jabadabaduuu-jubel.

Selv jublede han igennem sammen med Tour de France-boss Christian Prodhomme, overborgmester Frank Jensen (S) og erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) på Københavns Rådhus.

Baggrunden var et stort gult lærred, smilene var brede, og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) havde overskud til at joke, selv om han ikke fik lov til at breake nyheden om, at Tour de France i 2021 begynder i Danmark. Således publicerede det franske medie Europe 1's YouTube-kanal nemlig allerede onsdag et interview med Tour de France-direktør Christian Prudhomme, der afslørede Danmark som vært for Grand Départ, løbets begyndelse.

- Det var ikke "fake news" i går. Der behøver ikke slettes flere tweets, indledte statsministeren med hentydning til, at finansminister Kristian Jensen (V) onsdag hjalp nyheden på vej på Twitter.

Nu kunne statsministeren så endelig selv sole sig i nyheden om, at Danmark har formået at tiltrække sig en af verdens største sportsbegivenheder. Løkke mener, at de tre etaper i 2021 bliver den største sportsbegivenhed nogensinde på dansk grund. Også større end EM-slutrunden i fodbold i 2020, hvor København ellers er vært for fire kampe.