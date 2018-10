Pape vil sende flere betjente tættere på borgerne

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) lancerer et nyt politiudspil, der sætter fokus på lokalsamfundene.

Politiet skal tættere på borgerne, lyder den overordnede filosofi for det udspil, som justitsminister Søren Pape Poulsen (K) præsenterer mandag.

Med blandt andet 150 ekstra lokale betjente og nye mobile politistationer er målet, at danskerne skal føle sig tryggere fremover.

De 14 punkter i udspillet skal alle styrke politiets kontakt til lokalsamfundene, forklarer ministeren.

- Politiet skal være der, hvor borgerne er. De skal ikke bindes til mursten, siger Søren Pape Poulsen ved præsentationen, der foregår i hans hjemby, Viborg.

En del af udspillet er også, at man fremover får borgerrådgivere i politiet.

De skal tage imod og besvare de spørgsmål, som borgerne måtte have om politiets arbejde og sagsgange.

- Når man har brug for politiet, skal man mødes af et serviceorienteret og tilgængeligt politi, som tager ens henvendelse alvorligt.

- Det skal være tydeligt, at det nære politiarbejde og den lokale tilstedeværelse er en selvstændig kerneopgave for politiet, siger Søren Pape Poulsen om de seks initiativer, der specifikt retter sig mod at styrke kontakten til borgerne.

Blandt de øvrige forbedringer, som udspillet indeholder, er automatisk lokalisering af indkommende alarmopkald. Det skal også være muligt at bestille en betjent til at at komme og fortælle foreninger om eksempelvis bedre indbrudssikring eller sikker adfærd på nettet.