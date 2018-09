Pape slår fast: Vi skal gå frem ved næste valg

De Konservative skal fremstå som et stabilt parti uden for meget ramasjang, siger formanden.

Sundhed og omsorg, lov og orden og bedre vilkår for erhvervslivet. Det er opskriften, hvis De Konservative skal tiltrække flere vælgere ved næste folketingsvalg.

Og det skal de, fastslår partiformand Søren Pape Poulsen (K) i forbindelse med partiets landsråd i København i weekenden.

- Det, jeg skal levere ved et kommende folketingsvalg, det er fremgang, siger Pape.

- Det er ikke godt at vide, hvor stor den bliver. Men for mig er det vigtigt at få fremgang, og så arbejder vi videre derfra.

For at det skal lykkes, skal vælgerne kunne se, at De Konservative er et seriøst parti, der får politik igennem i regeringen, mener Pape.

- Man skal vide, at vi tager et ansvar for at lede landet og ikke bare køre enkeltsager eller er for meget ramasjang, siger partiformanden.

Op til landsrådet har det vakt en del debat, at Pape i et interview med Berlingske meldte ud, at partiet ville nedtone klima og miljø i valgkampen.

Han har siden beklaget sine formuleringer.

Sagen er, at den seks mand store folketingsgruppe og det tre mand store ministerhold ikke kan have fokus på alt.

Og eksempelvis sundhedspolitikken har der simpelthen været kommunikeret for lidt om, lyder partiets vurdering.

På landsrådet har formanden fornemmet entydig opbakning.

- Energi, gejst og opbakning til politikken, så kan jeg vel ikke ønske mig mere, siger Pape.

Spørgsmål: Du siger, at du vil skaffe fremgang. Men hvad hvis det ikke lykkes at få fremgang?

- Så lykkes det ikke. Men hvis man som sportsmand dribler ned mod målmanden og tænker: Jeg brænder, jeg brænder - ja, så brænder man. Her vælger jeg at tænke: Vi går frem, vi går frem, siger Pape.

Ved folketingsvalget i 2015 fik Konservative 3,4 procent af stemmerne. Det var det dårligste valg i partiets 100 år lange historie.

Ifølge de vægtede gennemsnit af meningsmålinger ligger partiet i øjeblikket til mellem 3,7 og 4,1 procent af stemmerne.