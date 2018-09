Pape indkalder partier midt i bandeopgør i København

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) indkalder partierne bag bandepakken til en orientering om situationen efter den seneste uges mange skyderier i og omkring København.

Det skriver ministeriet lørdag i en mail til Ritzau.

Det seneste skyderi fandt sted fredag aften omkring Meinungsgade og Guldbergsgade på Nørrebro, hvor otte til ti pistolskud blev affyret.

Tre personer blev ramt af skud.

Den ene var en 19-årig mand med formodet tilknytning til bandemiljøet. De to andre var tilfældige borgere, som blev ramt i henholdsvis arm og skulder. De er alle uden for livsfare.

Det er særligt aftenens episode, hvor tilfældige personer blev ramt, som har fået justitsministeren til at reagere.

- Det, vi i aftes var vidner til i København med skyderier på åben gade, er ud over enhver forstand, siger Søren Pape Poulsen.

- Bandernes hensynsløse og komplet afstumpende adfærd er gået ud over helt almindelige borgere. De har min dybe medfølelse, siger han.

Skyderierne sker efter en ellers rolig periode i København. Konflikten skyldes denne gang, at en bande fra Nørrebro er blevet splittet op.

Det har medført, at Københavns Politi onsdag har etableret en visitationszone på Nørrebro og i Nordvest.

- Ingen skal være i tvivl: Gaderne i vores byer er borgernes og ikke bandernes. Vi har før slået banderne ned, og vi vil endnu en gang bekæmpe deres uvæsen med alle tænkelige redskaber, siger Søren Pape Poulsen.

- Med bandepakken har vi givet politiet en hidtil uset mængde af værktøjer, og vores politi vil bruge hvert og et for at slå banderne ned og sikre trygheden, siger han.

Det første skyderi fandt sted lørdag den 15. september. Her hamrede en byge af skud mod siden af en sølvgrå Mercedes i Ishøj.

To 24-årige mænd, der sidder i bilen, bliver ramt. De overlever begge.

Og onsdag aften endte politiet i en skudveksling, da der fra en forbikørende bil bliver skudt mod en gruppe unge.

Politiet står næsten lige ved siden af og svarer igen ved at beskyde bilen.

I alt er syv personer indtil videre blevet ramt af skud i den seneste uges otte skudepisoder.