Pape beklager: Konservative er den grønne stemme i blå blok

Konservatives formand fastslår, at partiet fokuserer på miljø og klima, men at andre emner også er vigtige.

Formanden for De Konservative, Søren Pape Poulsen, indrømmer, at han har formuleret sig skidt, da han tidligere på ugen gav et interview til Berlingske og fortalte om partiets strategi forud for det kommende folketingsvalg.

Det siger den konservative justitsminister torsdag i forbindelse med partiets sommergruppemøde i Silkeborg.

- Jeg er ærgerlig over, at det lykkedes mig i et interview med Berlingske at sige, at vi ikke skal bruge kræfter på miljø- og klimadagsordenen, for det er ikke tilfældet.

- Det er ikke sådan, vi har arbejdet. Jeg er faktisk rigtig stolt over de resultater, vi har leveret, siger Pape.

De Konservative har fået ros for at være den grønne stemme i regeringen, og sådan skal det fortsætte, mener Pape.

- Jeg forsøgte at forklare, men med meget lidt held, at De Konservative også skal tale om skat, sundhed, og om hvordan børn får en god start på livet.

- Vi er stadig det grønne parti i blå blok, og derfor kan vi også tillade os at tale om andre politiske emner.

- Det er mit ansvar, når noget står uklart, og hvis folk har fået det indtryk, at vi ændrer politik på klima- og miljøområdet. Det gør vi ikke. Så er det slået fast, siger Pape.

Tidligere på ugen skabte Pape problemer for sig selv og sit parti, da han til Berlingske sagde, at De Konservative nedtoner miljø og klima - en af partiets mærkesager - i den kommende valgkamp.

- Vi har en tro på, at vores holdninger til miljø og klima sidder godt fast i de borgerlige vælgere, for hvem det er vigtigt. Dér skal vi ikke bruge vores kræfter.

- For andre borgerlige vælgere er det her bestemt ikke et "top-of-mind"-emne, sagde Pape til Berlingske.

Ifølge Pape er klima og miljø ikke stort nok til, at partiet vokser sig større. Og Folketingets mindste parti har som målsætning at vokse sig større, sagde han.

Udtalelserne kom på et tidspunkt, hvor netop miljø og klima virkelig er på den politiske dagsorden. VLAK-regeringen er på trapperne med en klimaplan, og den har tidligere i år indgået en bred energiaftale.

De Konservative vil i valgkampen blandt andet fokusere på, at skatterne skal ned, og det skal være nemmere at drive virksomhed.

Partiet skal desuden melde sig ind i "sundhedsdiskussionen", og fokus vil være på lov orden.