Pape: Vi har sat konservative aftryk på Danmark

Der er sat markante konservative fingeraftryk på dansk politik, siden De Konservative trådte ind i regeringen i 2016.

Det er budskabet lørdag fra den konservative partiformand, justitsminister Søren Pape Poulsen, i sin tale til partiets landsråd.

Partiformanden, der kommer fra Viborg, siger det dog på jysk:

- I al beskedenhed synes jeg, at vi har fået meget ud af vores konstruktive tilgang i regeringens maskinrum.

Blandt de konservative resultater i regeringen nævner Søren Pape det grønne område som det første.

Og han fremhæver også det forsvarsforlig, der er indgået, siden partiet sidst var samlet.

Endelig er der selvfølgelig retsområdet. Lov og orden er konservative kerneværdier, gør partiformanden det klart. Og med adresse til kriminelle bander, siger han:

- Vi helmer ikke før disse vanvittige mennesker er låst inde.

- De kommer i fængsel, kære venner. Vi putter dem langt væk i lang tid, siger Pape.

- Vi åbner også et udvisningsfængsel. Og lad mig sige det sådan her: Vi sigter ikke efter en god anmeldelse i Politiken, siger han med henvisning til avisen, der er kendt for sin humanistiske linje.