Pape: Billeder af butikstyve skal kunne deles

Butikstyve og røvere skal ikke som hidtil kunne læne sig beskyttende op ad lovgivningen, der forhindrer, at afslørende overvågningsbilleder deles forebyggende med andre butikker.

Det mener justitsminister Søren Pape Poulsen (K), som derfor vil ændre loven, så butiksejerne kan dele overvågningsbilleder - ikke med offentligheden på f. eks. sociale medier, men med hinanden i et internt it-system.

- Det er naturligvis politiets opgave at efterforske og anholde de kriminelle, ligesom det også er politiet, der skal vurdere, om der skal offentliggøres signalementer eller andre oplysninger. Derfor er det en god løsning, vi har fundet, så butikkerne kan dele billederne med hinanden, uden at man samtidig risikerer at hænge folk ud i offentligheden, siger justitsministeren i en pressemeddelelse, hvori han dog understreger, at billederne skal afsløre forbrydelser af en vis grovhed for at kunne deles.

Lovforslaget blev sendt i høring fredag med en ambition om, at lovændringen kan træde i kraft pr. 25. maj 2018.