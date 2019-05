Paludan indfrier løfte: Svømmer over Lillebælt

Rasmus Paludan har fredag morgen svømmet over Lillebælt og indfrier dermed et løfte fra sidste år.

Partileder for Stram Kurs Rasmus Paludan har været i vandet fredag morgen.

Han skriver på Twitter, at han her til morgen som lovet har svømmet tværs over Lillebælt.

Det var i maj sidste år, at Paludan i en Youtube-video lovede, at hvis det lykkedes at samle tilstrækkeligt med vælgererklæringer til at blive opstillingsberettiget til folketingsvalget, ville han tage turen over Lillebælt.

Tweetet indeholder et link til en Youtube-video, der dokumenterer svømmeturen.

Af videoen fremgår det, at han gennemførte turen med våddragt og svømmefødder.

- Grunden til, at det ikke skete tidligere er, at det har krævet noget planlægning, siger Paludan i videoen.

Der har blandt andet været en sikkerhedsmæssig udfordring, som tilsyneladende er blevet løst. I hvert fald kan man i baggrunden se politiet patruljere i en gummibåd.

Rasmus Paludan siger i videoen, at svømmeturen er blevet dokumenteret af en fotograf fra Berlingske og journalister Anders Breinholt og Anders Lund Madsen.

Af videoen fremgår det, at svømningen foregik tæt ved den gamle Lillebæltsbro, hvor afstanden mellem Jylland og Fyn er cirka en kilometer.

Ifølge tweetet tog svømmeturen 23 minutter.