Pædofile opgiver i stort omfang at få hjælp

Pædofile lever ofte i dyb hemmelighed med deres seksuelle tanker og lyster. Frygten for at blive fordømt er så stor, at mange afholder sig fra at søge professionel hjælp.

En ny rapport fra Sundhedsstyrelsen udarbejdet af Cowi konkluderer, at Danmark i forhold til lande som Sverige, Storbritannien og Tyskland halter bagefter i behandlingen af pædofile.

Der mangler viden og forskning, og desuden kan de krav, der stilles til at komme i behandling, betyde, at pædofile overlades til sig selv.

I stedet for at få terapeutisk eller medicinsk behandling til at stoppe, så er der risiko for, at de fortsætter med at krænke eller begå overgreb.

Det er især kravet om en henvisning fra den praktiserende læge, der får mange til at sige nej til muligheden for behandling.

Det bekræftes af Sexologisk Klinik på Rigshospitalet, der driver den landsdækkende telefonrådgivning Bryd Cirklen, hvor pædofile anonymt kan henvende sig.

Det gør mellem 60 og 80 årligt, men kun 20 til 30 procent ender med at komme i behandling på en sexologisk eller psykoterapeutisk klinik.

Ifølge overlæge og leder af klinikken Ellids Kristensen er det ofte kravet om en lægehenvisning, der stiller sig i vejen.

- Mange er skræmte ved tanken om, at de skal op til deres læge, fordi de er bange for, at det skal rygtes. Det er problematisk, at vi af administrative grunde forhindrer pædofile i at komme i behandling, siger hun.

Opkaldene kommer typisk fra mænd, der i lang tid har haft seksuelle tanker om børn. Andre har allerede overskredet grænser.

- Hvis de kom i behandling, så kunne de få hjælp til at styre deres impulser.

- Når det ikke sker, så er der en risiko for, at de fortsætter med at se børneporno eller begår et overgreb, som vi måske havde kunnet være med til at forhindre, siger Ellids Kristensen.

Årsagerne til pædofili kan være mange. Arv, miljø, overgreb i barndommen og hormonelle uregelmæssigheder er mulige forklaringer.

Men sikkert er det, at mange allerede i puberteten oplever, at de tiltrækkes af børn.

Derfor er det ifølge psykolog i Red Barnet Per Frederiksen afgørende, at der kommer flere tilbud til unge.

Ikke alene rådgivning, men også oplysning om, hvad det vil sige at leve med en tabuiseret seksualitet.

- Seksuelle tanker om børn opstår ikke, når man er 40 eller 50 år. Det sker i de unge år, og derfor skal flere have hjælp tidligt, siger han.