Pædofil idømt forvaring for overgreb og krænkelser - nu starter ankesagen

I efteråret blev Flemming Lauritzen idømt en af landets hårdeste straffe for gennem en årrække at have forgrebet sig på og blufærdighedskrænket mindreårige drenge. Selv ankede den nu dømte pædofil dele af byrettens dom. Ankesagen begynder tirsdag.

Fredericia/Kolding/Vejle/Middelfart/Randers: Ankesagen mod den nu 47-årige Flemming Lauritzen fra Hobro, som i september blev idømt forvaring for seksuelle overgreb mod og blufærdighedskrænkelser af blandt andet mindreårige drenge flere steder i landet, begynder tirsdag. I september ankede Flemming Lauritzen både strafudmålingen og dommen vedrørende en nu 16-årig fredericiansk dreng, hvor Flemming Lauritzen planlagde at gennemføre et samleje med drengen i en skov, hvilket dog mislykkedes. Til gengæld fik den dengang mindreårige fredericianer kontanter, en scooter og scooterudstyr.

Lokkede med knallerter Med 11 ud af 12 mulige stemmer blev Flemming Lauritzen i efteråret kendt skyldig i samtlige forhold - enkelte dog med modifikationer. Eksempelvis blev Flemming Lauritzen frifundet for voldtægt af en 11-årig dreng fra Vestjylland, men kendt skyldig i blufærdighedskrænkelse af selvsamme dreng. Sagen mod Flemming Lauritzen startede i maj 2018, hvor han blev anholdt på en campingplads i Middelfart. Her fandt politiet under ransagningen 24 billeder og 80 videoer - alle af børnepornografisk karakter. 2018 var dog langtfra første gang, Flemming Lauritzen stiftede bekendtskab med retssystemet. Det blev året, hvor den nu 47-årige pædofildømte mand fik sin sjette dom for seksuel omgang med mindreårige. Under retssagen fra september, der altså udløste en af landets hårdest mulige straffe, kom det frem, hvordan Flemming Lauritzen fik kontakt til de helt unge drenge. Kontakten startede ofte via sitet, Omegle.com, hvorefter han lokkede drengene over på Facebook og Skype. I flere tilfælde fortsatte kontakten efterfølgende via telefon og SMS. I flere af tilfældene lokkede Flemming Lauritzen drengene med penge og knallerter.

Dømt er umoden Flere gange havde Flemming Lauritzen haft succes med at få de mindreårige drenge til at afklæde sig foran webcam, og i en af sagerne havde den voksne mand over en længere periode forgrebet sig seksuelt på en ung dreng fra Randers. De overgreb var blandt andet sket på et motel, i den pædofiles lastbil og i en campingvogn. I den sag argumenterede mandens forsvarer for - tilbage i efteråret - at der havde været tale om et 'kærestelignende forhold'. Anklageren derimod kaldte Flemming Lauritzen 'skruppelløs'. Den nu 47-årige pædofildømte mand blev mentalundersøgt i forbindelse med retssagen i byretten, og den konkluderede, at han fandtes egnet til almindelig fængselsstraf, og at han var umoden, ansvarsfralæggende og med manglende empatisk forståelse.

En del af sagen Flemming Lauritzen ankede selve forvaringsdommen og sigter i stedet efter almindelig fængselsstraf. Landsretten i Viborg danner rammen om ankesagen, der forventes at være afsluttet senest på torsdag. Måske afsiges der allerede onsdag dom i sagen. Da avisen Danmark skrev om retssagen i efteråret, var det endnu ikke afklaret, hvorvidt hele sagen skulle gå om i landsretten. Det er ikke tilfældet. Det er kun en del af retssagen fra byretten, der skal behandles på ny i Viborg. Hvis landsretten stadfæster byrettens afgørelse, skal den 47-årige Flemming Lauritzen afsone sin forvaringsdom på Anstalten ved Herstedvester.