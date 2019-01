Akutlægebilen i Lemvig er blandt de biler i Region Midtjylland, der har færrest udrykninger i døgnet. Fremtiden for lægebilen er uvis med regeringens nye sundhedsreform. På papiret kan den nemlig dårligt betale sig. For de ansatte handler det stadig om at redde liv, her hvor der er langt mellem hjem og hospital.