På ti år er andelen af børn med sen skolestart halveret

Skoletasker med penalhuse og madpakker er klar hvert år, når et nyt kuld skoleelever starter i folkeskole.

Men når det ringer ind til det første skoleår, er andelen af elever, som starter sent i 0. klasse i folkeskolen, mindre, end det var tilfældet for ti år siden.

Andelen af børn, der starter sent i 0. klasse i folkeskolen, er således halveret siden 2009, hvor 0. klasse blev obligatorisk.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

13,4 procent af folkeskoleeleverne begyndte sent i skole i 2009. Men i 2018 var det tal faldet til 6,1 procent.

Børn starter sent i skole, hvis de starter senere i skole end det kalenderår, hvor de fylder seks år.

0. klasse - også kaldet børnehaveklasse - blev obligatorisk i 2009. Ifølge Lene Riberholdt, der er fuldmægtig hos Danmarks Statistik, er det blandt årsagerne til faldet.

- I 2009 blev 0. klasse obligatorisk, og i 2011 indførte mange kommuner vurdering af de børn, hvor forældrene ønsker, at de starter senere i skole.

- Begge dele kan have haft indflydelse på, at færre udskyder skolestart, siger hun i en pressemeddelelse.

I 2018 begyndte 2900 af de i alt 47.800 nye folkeskoleelever sent i skole.

Retten til sen skolestart har flere gange været debatteret.

I maj i år foreslog de daværende oppositionspartier med SF i spidsen, at forældre skal have ret til at udsætte børnenes skolestart med et år og give børnene et ekstra år at modne i.