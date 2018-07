På kirkegården gør tørken det svært at få de døde i jorden

Kirkegårde: Det er den helt omvendte verden på Vejle Kirkegårde denne sommer i forhold til sidste år.

Den våde 2017-sommer betød, at kirkegårdsmedarbejderne i Vejle blandt andet kæmpede med masser af ukrudt og måtte være opmærksomme på sammensunkne gravsteder på grund af det forhøjede grundvand.

I år bliver arbejdstiden i stedet brugt på at vande de tørstende planter, men faktisk også på at vande den bare jord. Flere steder er jorden nemlig så tør og hård, at det gør det næsten umuligt for kirkegårdsmedarbejdernes maskiner at komme til at grave, og det er nu engang nødvendigt, når der skal nedsættes kister og urner på kirkegården.

- Vi bruger i øjeblikket cirka 400 liter vand for at gøre en kistegrav tjenelig til at kunne blive gravet i, så maskinen kan komme igennem det første tørre jordlag, fortæller kirkegårdsleder ved Vejle Kirkegårde, Jens Thorsen.

Han uddyber, at der hovedsageligt er i lerjorden på Nordre Kirkegård, hvor problemet med hård jord kommer til udtryk. Men også muldjorden på Gamle Kirkegård er en udfordring.

- På Søndre og Østre Kirkegårde er det mest sandjord. Det er ikke noget problem at grave i.