Özlem Cekic vil udbrede sit budskab om dialog til millioner

Tirsdag aften bliver Özlem Cekic' håndflader nok en anelse mere svedige end sædvanligt.

Den tidligere folketingspolitiker er inviteret til at holde en såkaldt TED Talk i New York klokken 18.00 lokal tid foran et publikum, som potentielt kan blive kæmpestort.

De populære TED Talks bliver ofte set på nettet af flere millioner seere, som følger udvalgte foredragsholdere fra nær og fjern zoome ind på bestemte emner.

Mens scenen er stor og ny, er budskabet det samme, som Özlem Cekic tidligere har fremført på forskellige platforme: Mennesker er nødt til at tale sammen.

- Jeg kommer til at tale om mit initiativ "dialogkaffe", hvor jeg opfordrer mennesker til at opsøge de mennesker, de er mest uenige med.

- Vi er nødt til at tale med hinanden, så vi kan bygge broer til hinanden. Min tale vil handle om, hvordan vi kan bygge broer mellem befolkningsgrupper, siger Özlem Cekic.

Cekic' initiativ går konkret ud på, at hun opsøger personer, der ytrer sig hadefuldt, og inviterer sig selv på kaffe hos dem.

Hun mener, at initiativet godt kan overføres til en større skala.

- Samtale er universel. Det er de samme problemer, vi ser rundtom i verden med dæmonisering af befolkningsgrupper og grøfter, der bliver gravet, siger hun.

- Det er et budskab, der duer i Kolding, Canada, New York og Ankara.

Spørgsmål: Hvornår har det så været et succesfuldt foredrag for dig?

- Hvis jeg har været med til at påvirke nogle mennesker til at tage et personligt ansvar for demokratiet. Alle tror, at alle andre end dem selv må gøre noget.

- Hvis jeg kan være med til at motivere et par stykker, et par hundrede eller millioner af mennesker til at sige: "Jeg må også gøre noget for demokratiet og den demokratiske samtale", har jeg mere end nået mit mål, siger hun.

TED optager foredraget tirsdag. Det er endnu uvist, hvornår det lægges på nettet, fortæller Özlem Cekic.

Sidste år holdt den danske konkurrencekommissær i EU, Margrethe Vestager, en TED Talk om sin kamp mod multinationale monopoler.

Ifølge TED's hjemmeside er den blevet vist knap 1,5 millioner gange.