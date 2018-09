Over 600.000 seere så amputeret landshold tabe i Slovakiet

Selv om det danske fodboldlandshold stillede med et hold af ukendte spillere i onsdagens venskabskamp mod Slovakiet, var der stor interesse for at se kampen i fjernsynet.

Således så 624.500 tv-seere med på Kanal 5, da holdet tabte 0-3, oplyser Kantar Gallup.

Dermed var der flere seere end til de fire venskabskampe, som landsholdet med de vante profiler spillede op til VM-slutrunden i Rusland i sommer.

Hos Discovery Networks, der ejer Kanal 5, er der glæde over den store interesse, men direktør Christian Kemp er utilfreds med, at det normale landshold ikke var på banen.

- Selv om vi selvfølgelig er glade for, at seerne finder frem til landsholdet på Kanal 5, så er det isolerede seertal for kampen ikke det vigtige i den her sammenhæng.

- På trods af erstatningslandsholdets store indsats fastholder vi også, at vi ikke kunne vise det produkt, vi og de danske fans forventede og har betalt for, siger Christian Kemp i en pressemeddelelse.

Det danske landshold bestod i onsdagens kamp af 23 spillere fra 2. division, Danmarksserien og futsallandsholdet.

De var udtaget, fordi de normale profiler havde meldt fra som følge af en konflikt mellem DBU og Spillerforeningen om en ny landsholdsaftale.

DBU havde forsøgt at skaffe spillere fra både Alka Superligaen og 1. division, men det lykkedes ikke, og derfor blev det spillere fra rækkerne under, som repræsenterede landsholdet i kampen mod Slovakiet.

Landsholdet spillede i månederne inden VM venskabskampe mod Panama, Chile, Sverige og Mexico.

Alle kampene blev vist på Kanal 5, og antallet af seere var mellem 364.000 og 551.500.

Kantar Gallup oplyser, at seertallet for onsdagens kamp mod Slovakiet bliver en smule højere, fordi genudsendelser ikke er med i opgørelsen endnu.

Danmark spiller mod Wales i turneringen Nations League søndag i Aarhus, men det er endnu uvist, hvilke spillere der løber på banen.