Otte elever i 9. klasse smittet med tuberkulose

Otte 9.-klasseselever er blevet smittet med tuberkulose.

Det skriver mediet Sjællandske.

Avisen skriver, at det drejer sig om elever fra Sofiendalskolen, der hører under Midtskolen, i Haslev nordøst for Næstved.

- Tilbage i efteråret blev det konstateret, at én elev i en af vores 9.-klasser havde fået smitsom lungetuberkulose.

- Det orienterede vi forældrene til alle Midtskolens elever om, og vi har lige siden samarbejdet med medicinsk ambulatoriet på Roskilde Sygehus, fortæller skoleleder Mette Løvbjerg til Sjællandske Medier.

Tuberkulose kan i sjældne tilfælde være en livstruende sygdom, og den smittede elev blev derfor holdt hjemme og blev medindiceret, indtil smittefaren var ovre.

- Jeg kan ikke vide, om alle har gjort det, men vi opfordrede meget til, at alle elever i klassen og parallelklassen, som de har idræt og linjefag sammen med, lod sig teste for tuberkulose i Roskilde, ligesom klassernes lærere er blevet testet, siger Mette Løvbjerg til Sjællandske.

- Ingen af lærerne er testet positive for sygdommen, men efter juleferien har vi løbende fået tilbagemeldinger fra elevernes familier, og der er nu i alt otte elever, som er blevet smittet med tuberkulose.

Symptomer og tegn på aktiv lungetuberkulose omfatter langvarig hoste, som kan give misfarvet eller blodigt opspyt, feber, svedeture og vægttab.

Bakterien slår sig fortrinsvis ned i lungerne, men kan sætte sig i alle organer, inklusive knogler og lymfeknuder.