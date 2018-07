Det kan være misvisende at bruge procentsatser til at vurdere Nato-medlemmernes indsats, mener ordførere.

En stor procentdel af danskerne deler den amerikanske præsident Donalds Trumps ønske om at øge Nato-landes forsvarsbudgetter. Det viser to meningsmålinger.

Den seneste, som Kantar Gallup har foretaget for Berlingske, viser, at 42 procent af de adspurgte er enige eller overvejende enige i, at Danmark bør afsætte to procent af bnp til forsvar.

Det sker, efter at Trump for nylig sendte en opsang til medlemslandene om, at det er på tide at indfri Natos målsætning om at bruge to procent af bnp til forsvar.

Og det er også, hvad Danmark bør gøre, mener forsvarsordfører for De Konservative Naser Khader.

Men det kan ikke ske på bare få år, for det er mange milliarder, det drejer sig om, siger han til Ritzau.

Han er desuden skeptisk over for at bruge bnp som målestok.

- Måske er det på tide at indføre en ny måde at beregne et lands bidrag på. Danmark gør en meget større indsats end for eksempel Grækenland, som lever op til toprocentskravet, både i forhold til terrorbekæmpelse og stabilitet og fredsskabelse.

- Men indtil da skal vi leve op til de to procent, siger han.

Eksemplet med Grækenland viser dog, at en procentsats kan være misvisende.

- I dag lever Grækenland for eksempel kun op til kravet, fordi den økonomiske krise i landet får landets bnp til at skrumpe. Det betyder, at forsvarsudgifternes procentvise andel af bnp naturligt er vokset, siger Naser Khader til Ritzau.

Danmark brugte sidste år omkring 1,12 procent på forsvar.

Forud for Nato-mødets afslutning viste en anden undersøgelse 10. juli, som Epinion havde udarbejdet for DR, at 40 procent er enige i at øge udgifterne til to procent.

De to procent, som Trump forlanger, blev på et Nato-topmøde i Wales i 2014 vedtaget som en målsætning, som alle Nato-lande skulle sigte mod i 2024.

Men de to meningsmålinger får ikke Danmark til at øge udgifterne yderligere, siger Peter Juel Jensen, forsvarsordfører for Venstre, til Ritzau.

- Det er for enøjet udelukkende at fokusere på økonomien. Det handler også om vilje, og der er Danmark simpelthen i den gule førertrøje.

- Vi skal passe på med ikke at score et selvmål ved at allokere så mange ressourcer til nogle opgaver, som der i bund og grund ikke er behov for. Danmark har et forsvar af en størrelse, der matcher de udfordringer, vi kan se, siger ordføreren.