Opskriften på det gode seniorliv er en glidende overgang

Det skal være nemmere for ældre på arbejdsmarkedet at gå stille og roligt ned i tid, mener tænketank.

At gå direkte fra en arbejdsuge på 37 timer til 0 timer kan komme som et chok for mange pensionister.

Samtidig mister arbejdspladserne vigtige kompetencer fra den ene dag til den anden.

Derfor skal der skabes bedre og mere fleksible vilkår for, at den ældre del af befolkningen kan skrue gradvist ned for deres arbejdstid.

Det er en af anbefalingerne fra tænketanken Den nye 3. alder, som det sidste år har grublet over opskriften på det gode seniorliv.

Der er brug for en holdningsændring i befolkningen, mener Bente Sorgenfrey. Hun har siddet med i tænketanken og er formand for FTF, hvis medlemmer blandt andet er lærere, pædagoger og sygeplejersker.

- Mange vil gerne, men det kan være rigtig svært. Det er som om, at når vi er på job, så skal vi være der 100 procent. Vi har svært ved at tilpasse arbejdsmarkedet til en mere balanceret tilgang til det private liv, som vi lever ved siden af, siger Bente Sorgenfrey.

Hos pensionsselskabet PFA, der har nedsat tænketanken, istemmer direktør Allan Polack sig tankerne.

- Som samfund bliver vi nødt til at gentænke overgangen fra arbejde til pensionstilværelse. Vi må finde mere nuancerede løsninger, hvor vi ikke behandler alle folk efter dåbsattesten, udtaler Allan Polack.

Tænketanken lægger op til, at der skal skabes fleksible modeller med løn og pension på samme tid.

- Det handler både om, at pensionsselskaberne tilpasser sine ydelser, så man har forskellige muligheder for at trække sig tilbage, og vi skal også på overenskomstområdet tænke over, hvordan det hænger sammen.

- Derudover kan man fra Folketinget understøtte det. I dag er der nogle ret skrappe modregningsregler i pensioner, og det bliver man simpelthen nødt til at kigge på, siger Bente Sorgenfrey.

Der er i alt 33 anbefalinger fra tænketanken, der også gælder uddannelses-, bolig- og sundhedsområdet. De præsenteres fredag i Folketinget, hvor beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og ældreminister Thyra Frank (LA) deltager i debatten.

- Af de mange gode forslag vil jeg særligt fremhæve forslagene om at bygge flere seniorboliger og tænke ældre ind i byplanlægningen, så man blander generationerne. Det skal vi arbejde videre med, siger Thyra Frank.