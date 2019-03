Radikale og Socialdemokratiet mener, at der er brug for at skrotte landbrugspakken og gå hårdere til værks.

Der er risiko for, at Danmark ikke vil kunne indfri kravene i EU's vandrammedirektiv inden 2027.

Derfor har regeringen i et høringssvar bedt om udsættelse, så vi får bedre tid til at opfylde kravene i direktivet.

Det vækker harme i oppositionen. Partierne beskylder den landbrugspakke, som regeringen indgik med Dansk Folkeparti, for at være skyld i, at kvælstofudledningen ikke er reduceret så meget, som den burde.

- Regeringen har sat os flere år tilbage og beder nu EU om at give os mere tid. Det er en ren tilståelsessag. Regeringen fjernede den miljøbeskyttelse, vi havde i Danmark, i form af blandt andet randzoner og gødningskrav.

- I stedet satte man nogle tilfældige, frivillige aftaler og nogle skrivebordsberegninger, som vandet ikke er blevet renere af, siger Ida Auken, der er miljøordfører for De Radikale.

Hvis hendes parti får indflydelse efter valget, skal landbrugspakken rulles tilbage, og der skal laves en ny plan, hvor man tager lokale hensyn til sårbare vandløb - såkaldt målrettet regulering.

Christian Rabjerg Madsen, der er miljøordfører for Socialdemokratiet, vil have indført en miljøgaranti.

Den skal betyde, at hvis man et år ikke når de opsatte mål for reduceringen af kvælstof, så skal der tages mere håndfaste metoder i brug.

- Og så er det muligt, at der skal en ny vandplanperiode til for at nå EU-målsætningen. Det afgørende er, at vi får lavet tiltag, som reelt sikrer, at vi bevæger os i den rigtige retning, siger han.