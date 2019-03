Opposition efter samråd om asylpar: Støjberg taler sort

Hemmeligholdt mail tydeliggør, at der er masser at komme efter i sag om adskillelse af asylpar, siger EL og R.

En mail fra den forhenværende direktør i Udlændingestyrelsen, Henrik Grunnet, piller fuldstændig udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs (V) forklaring fra hinanden i sagen om adskillelsen af asylpar.

Det siger Johanne Schmidt-Nielsen, som er Enhedslistens integrationsordfører, efter at Inger Støjberg fredag har været i samråd om sagen.

- Vi har endnu engang fået en masse ikkesvar og sort snak fra Inger Støjberg i en meget alvorlig sag, siger Johanne Schmidt-Nielsen efter samrådet.

- Inger Støjberg har stadig ikke svaret på, hvordan det kan hænge sammen. Den daværende direktør i Udlændingestyrelsen skriver jo det modsatte af, hvad Støjberg har påstået, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Sagen handler om, hvordan Støjberg i 2016 udsendte en instruks, som lagde op til at tvangsadskille alle par, hvor en af parterne var under 18 år, på landets asylcentre.

Det gjorde hun trods advarsler om det modsatte fra sine embedsfolk.

Udlændingestyrelsen gik i gang med at tvangsadskille en række asylpar uden at partshøre dem, som loven tilsiger.

Men Støjberg forsvarede sig siden med, at det på et koncerndirektionsmøde "blev kommunikeret" til styrelsen, at loven skulle overholdes. Men i februar bragte Information en hidtil hemmeligholdt mail.

Den viser, at Henrik Grunnet forlod mødet med en klar fornemmelse af, at Støjberg ville tvangsadskille parrene uanset ordlyden i de internationale konventioner.

Folketingets Ombudsmand har flere gange bedt om at få udleveret alle dokumenter i sagen, men der bliver ved med at dukke nye op. Blandt andet mailen fra Henrik Grunnet.

Inger Støjberg mener dog ikke, at den mail er relevant for sagen.

Det er Sofie Carsten Nielsen, De Radikales integrationsordfører, absolut ikke enig i.

- Jeg synes, at mailen tydeliggør, at der er alt at komme efter, så det er temmelig magtarrogant, at ministeren sidder og bekræfter, at der ikke er noget problem i, at ombudsmanden ikke har fået de mails, siger hun efter samrådet.