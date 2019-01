Justitsministeriet handlede i strid med god forvaltningsskik, da man i juni måned fortalte DR og Jyllands-Posten, at man ville rejse en sag om opløsning af banden Loyal To Familia (LTF).

Ministeriet gav først LTF's advokat besked fem minutter før, at historien blev offentliggjort af medierne, og det er ifølge Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, "meget kritisabelt".

I en redegørelse, som er offentliggjort tirsdag, konkluderer ombudsmanden, at generelle principper om lighed og saglighed er blevet tilsidesat.

- Ikke mindst i en sag af den foreliggende karakter er det vigtigt, at de involverede myndigheder i enhver henseende behandler sagen på en måde, der understøtter tilliden til dem.

- Efter min opfattelse har Justitsministeriets fremgangsmåde ikke understøttet en sådan tillid, siger Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen.

Han kritiserer desuden, at Justitsministeriet ikke svarede Ekstra Bladet og TV2, der havde spurgt til samme historie.

DR og Jyllands-Posten fik historien og interview med blandt andre justitsministeren mod at love, at de ikke ville offentliggøre den før et på forhånd aftalt tidspunkt.

Sms-beskeder viser desuden, at ministeriet pressede DR og Jyllands-Posten til ikke at kontakte LTF's advokat inden offentliggørelsen. Jyllands-Posten valgte dog at gøre det alligevel.

Justitsministeriet har over for ombudsmanden beklaget dele af forløbet og har strammet op på sine interne procedurer for sådanne solohistorier.