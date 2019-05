Olsen Dyhr: Rød regering skal fjerne kontanthjælpsloft

Det skal kunne mærkes, hvis Danmark får en ny - og rød - regering efter det kommende folketingsvalg.

Det siger SF's formand, Pia Olsen Dyhr, i sin tale 1. maj hos 3F Storkøbenhavn.

- Det må være en ny rød regerings vigtigste opgave at reparere fællesskabet, hvor det i dag slår sprækker. Fjerne kontanthjælpsloftet, sikre mulighed for pension inden man er slidt helt ned, investere i hinanden. I velfærden, siger hun.

SF støtter Mette Frederiksen (S) som statsminister. Socialdemokratiet har meldt ud, at man ønsker en mindretalsregering bestående udelukkende af Socialdemokratiet.

Pia Olsen Dyhr har dog meldt ud, at hun gerne ser flere partier i en eventuel kommende rød regering. Og at SF selvsagt er et parti, som gerne vil i regering igen.

Socialdemokratiet vil efter valget, hvis partiet kommer til magten, nedsætte en ydelseskommission, der skal give sit bud på en reform af offentlige ydelser som kontanthjælpsloft og integrationsydelse.

I sin tale siger Pia Olsen Dyhr, at SF også har stor fokus på at straffe banker, der medvirker til hvidvask.

- Det må være en ny rød regerings vigtigste opgave at sørge for, at dem, der lader hånt om fællesskabet, ikke bare får en løftet pegefinger eller en formaning med på vejen.

- Nej, de skal have en kæp i hjulet. De skal have en bøde, der kan mærkes.

- Det kan ikke være rigtigt, at man som syg borger på kontanthjælp får overvåget sit forbrug af Netflix, mens en stor dansk bank kan vaske milliarder hvide uden repressalier, siger hun.

SF-formanden tilføjer, at partiet vil "genskabe trygheden der, hvor langt de fleste borgere møder velfærden". Her mener hun daginstitutionerne, hospitalerne, ældreplejen og folkeskolen.

- Det er ikke gratis, men pengene er der, hvis vi prioriterer rigtigt. Og hvis vi lader dem, der har mest, betale lidt mere.

- Lad dem med store aktieindkomster bidrage lidt mere. Lad dem med de største formuer bidrage lidt mere. Lad de store techgiganter begynde at bidrage. Bare lidt, siger hun.