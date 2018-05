Offentligt ansatte luskede tilbage til fagforeningerne, da der var udsigt til ballade

Tusindvis af offentligt ansatte meldte sig ind i fagforeningen igen, da der var optræk til strejke og lockout.

1. maj: Der er potentielt mange nye ansigter på plænen i dag, når lønmodtagere fejrer sammenhold og kampgejst under 1. maj-fanerne. Udsigten til lockout og strejke under de lange forhandlinger i Forligsinstitutionen har nemlig fået tusindvis af sygeplejersker, pædagoger, lærere og andre offentligt ansatte til at melde sig ind i fagforeningen, mens konflikt-uret tikkede. En fagforening mange af dem ellers havde meldt sig ud af tidligere. Hos pædagogerne i BUPL har man fået 2800 nye medlemmer siden 1. januar, hvilket er 1000 mere end sidste år, oplyser Lasse Bjerg Jørgensen, der er BUPL's hovedkasserer og medlem af forretningsudvalget. - Den truende storkonflikt med lockout har accelereret tilgangen af nye medlemmer. Vi kan spore, at det er vigtigt for mange at stå sammen for at modstå kravene fra arbejdsgiverne og for at opnå noget. Der er mange, der i telefonen har sagt, at de ikke vil stå uden for fællesskabet, siger han.

1. maj er arbejdernes dag 1. maj blev stiftet som arbejdernes internationale kampdag på Socialistisk Internationales kongres i 1889 i Paris.Idéen bag var at bruge en "proletarisk fridag" som middel til at opnå en otte timers arbejdsdag.Initiativet opstod i Australien i 1856, hvor fridagen blev lagt 21. april og skulle bruges på møder og festligheder til fordel for en kortere arbejdsdag.I 1886 fulgte de amerikanske arbejdere trop og bestemte, at alt arbejde skulle standses på én bestemt dag, 1. maj.I Danmark er det typisk fagbevægelsen og partiforeningerne hos partierne på venstrefløjen, som står for 1. maj-arrangementerne.Efter at kampen for en kortere arbejdsdag og andre basale rettigheder var vundet, blev 1. maj i Danmark i stigende grad til en decideret politisk festdag. Kilder: Den Store Danske Encyklopædi, www.1maj.info , Arbejdermuseet.

Sygeplejersker lokkes af fællesskab Hvis en konflikt var trådt i kraft, så ville de pædagoger, der ikke var medlem af fagforeningen, skulle blive tilbage i børnehaven, mens kollegaerne gik i strejke eller blev sendt hjem på lockout. Spørgsmålet er, om de nu meldte sig ind af et solidarisk hjerte eller for at undgå en pinlig situation. - Det er nok begge dele. Der er nogle, som har forklaret, at det har fortrudt, at de stod udenfor, for det er klart, at man ville blive meget synligt, hvis kollegaerne blev lockoutet, siger Lasse Bjerg Jørgensen. Også sygeplejerskerne er blandt dem, der i store talt har søgt tilbage mod fællesskabet i Dansk Sygeplejeråd. Frem til den 3. april er der kommet 333 nye indmeldelser, og 163 af dem er tidligere medlemmer, som har valgt at melde sig ind igen. Resten af de nye er hovedsagelig sygeplejerskestuderende. - Det er et udtryk for, at de har fundet ud af, at de egentlig hellere vil stå ved siden af os, der kæmper for bedre forhold end stå ved siden af, siger Grete Christensen, der er formand for Dansk Sygeplejeråd.

Falder ikke ned fra himlen Dansk Sygeplejeråd oplevede en del udmeldinger i forbindelse med den 60 dage lange konflikt i 2008, som førte til nogle høje konfliktkontingenter for medelemmerne. Grete Christensen er glad for, at de er på vej tilbage i folden. Hun tror også mange af dem er tiltrukket af, at alle offentligt ansatte har stået sammen under overenskomstforhandlingerne. - Det er jeg ikke i tvivl om. Det går lige i hjertet, at næsten alle offentligt ansatte er under pres og ikke føler, de kan levere det, de gerne ville, siger Grete Christensen. Lærerne har også fået fagforeningsbogen opdateret. I perioden fra årsskiftet til den 30. april 2018, har Danmarks Lærerforening modtaget 1980 indmeldelser. Lærerstuderende, der har meldt sig ind, er ikke regnet med i det tal, oplyser Thomas Andreasen, der er formand for Danmarks Lærerforenings organisationsudvalg. Han mærker en klar tendens blandt de nye medlemmer: - Det er blevet mere nærværende, hvad et stærkt fællesskab betyder. Vi har været under pres i en årrække, og det vi har af ferie, lønstigning og andre goder er ikke noget, der er faldet ned fra himlen. Det er noget, vi skal arbejde for og kæmpe for, siger han.