Østergaards krav til ny regering kommer an på forhandling

De Radikales leder, Morten Østergaard, skal kunne støtte en ny regerings økonomiske politik, hvis Mette Frederiksen skal være statsminister.

Men hvad der helt konkret skal stå i et eventuelt regeringsgrundlag, er op til en forhandling, siger Morten Østergaard samme dag, som De Radikale har offentliggjort partiets økonomiske 2030-plan.

- Vi har fremlagt vores plan i håb om, at den kan inspirere, men hvad der helt konkret skal stå, kommer an på en forhandling, siger Morten Østergaard.

En del af De Radikales økonomiske plan handler om, at partiet vil øge beskæftigelsen med 10.000 personer ved at åbne for flere udlændinge.

Det er nødvendigt, hvis der skal være råd til den "forandring", som partiet vil kræve af en ny regering.

Det handler om, at fattigdom skal bekæmpes, at der skal investeres i børn, og indsatsen mod klimaforandringer skal intensiveres.

De Radikale er kommet med en række krav, blandt andet på udlændingeområdet, hvis partiet skal støtte Mette Frederiksen, og nu kommer der altså også krav til den økonomiske politik.

Hertil siger Morten Østergaard:

- Vi peger på Mette Frederiksen, fordi vi mener, at det vil føre til en ny politisk retning, men vi kan jo ikke tvinge nogen til at blive statsminister.

- Jeg har sagt i månedsvis, at en betingelse for, at vi kan støtte en ny regering, er, at vi kan se, hvilken kurs den har.

Spørgsmål: Så hvad er vigtigst for dig? At der kommer en ny regering, eller at du ikke giver dig?

- For mig giver det ikke mening at bakke op om en regering, hvis den fører den samme politik, som jeg har bekæmpet i fire år. Det er forandring, der er det afgørende.