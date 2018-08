Østergaard vil tvinge S til ny holmgang i det sorte tårn

De Radikales krav om en skriftlig garanti fra Socialdemokratiet som betingelse for statsministerposten skal ses som en måde at sikre sig indflydelse på, selv om Socialdemokratiet har meldt ud, at partiet ikke vil i regering med R.

I overført betydning vil De Radikale tvinge Socialdemokratiet tilbage i "det sorte tårn", altså det hotel på Amager, der i 2011 dannede ramme om langstrakte regeringsforhandlinger mellem R, S og SF.

Det forklarer politisk leder Morten Østergaard (R) til Ritzau.

- Vi giver en garanti til danskerne om, at vi kun vil støtte en ny regering, hvis den også vil sætte en ny retning for Danmark og gøre sig uafhængig af Dansk Folkepartis politik, siger Østergaard.

- Det skal afklares i en skriftlig aftale, inden vi kan støtte, at Mette Frederiksen danner regering.

Hvad det nærmere bestemt vil sige at være uafhængig af DF's politik, skal afklares i en forhandling, forklarer Østergaard. Den skal blandt andet omfatte udlændingepolitik, uddannelsespolitik, grøn omstilling og økonomisk politik.

Men De Radikale er klar til at forhandle, understreger han.

- Vi er klar til at indgå de kompromisser, der skal til. Vi siger bare, at man ikke kan tage vores mandater for givet, siger Morten Østergaard.

- Sidst, vi havde flertal, var det en tur op i det her herostratisk berømte sorte tårn, hvor vi aftalte regeringsgrundlag.

- Min besked til Socialdemokratiet er bare: Selv om man går efter at danne en ét-partiregering, så slipper man ikke for en forhandling med os om, hvilken politisk kurs der skal være, hvis vi skal bakke op.