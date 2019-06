Mandag aften forhandlede Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Radikale Venstre i mere end ti timer.

Men den foreløbige aftale, som er på bordet i forhandlingslokalet, er stadig ikke spiselig for De Radikales politiske leder, Morten Østergaard.

- Når jeg ikke har lavet en aftale, så er det jo fordi, at det, der ligger på bordet, ikke er godt nok, siger han til TV2 News.

- Præmissen for vores opbakning er, at vi laver en aftale. Der går i hvert fald en dag til.

Selv om forhandlingerne skrider frem, er der fortsat store uenigheder, lyder det fra partierne.

Blandt andet er ambitionen om at øge det såkaldte arbejdsudbud angiveligt fortsat en af de store knaster i diskussionen om en ny regerings økonomiske politik.

Radikale Venstre vil hæve arbejdsudbuddet med 30.000 personer, mens Enhedslisten på den anden side kategorisk afviser reformer, der på klassisk vis øger arbejdsudbuddet og dermed beskæftigelsen på sigt, af frygt for, at uligheden stiger.

Morten Østergaard pointerer, at han mener, at en ny regering skal forpligtes til at nedbringe uligheden, men der skal også være mulighed for operere.

- Og derfor er det jo et samlet billede, der skal stå tilbage, siger Østergaard.

- Der er mange elementer i den her diskussion, og jeg vil bare sige, at Radikale Venstre er imod ulighed, og vi har ingen problemer i at forpligte os på at bekæmpe ulighed, siger han.