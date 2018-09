Øjenvidne til stor politiaktion på Fyn: Drone og politihunde i aktion

INDLAND: - Vi gik i Espe Hallen, da vi hørte et brag. Det undrede vi os over, og da vi gik hjem blev vi ringet op og fik at vide, at vi skulle være opmærksom på, at der var en seks-syv politibiler ved vores gård, Holmevej og forsamlingshuset.

Sådan lyder det Karina Baraviec, som fredag aften fik en noget dramatisk fredag aften.

- Vi skal den vej for at komme hjem, og der holdt rigtig mange politibiler, der var kampklædte betjente og en helikopter i luften. Vi kunne ikke bruge vores bagerste indkørsel, for der holdt der politibiler, forklarer hun.

- Det er vildt. Det er lille Espe, men jeg er overbevist om, at det har en sammenhæng med alt det andet, der sker i dag. Vi har intet fået at vide, andet end vi skulle blive inden for. Intet ved vi om noget, siger Karina Baraviec, som frygtede for de bekendte på gården i Espe, som politiet havde slået ring om.

- Men jeg hørte, at han havde været i marken og kom hjem, men måtte ikke komme ind. Så de er o.k., siger Karina Baraviec.

Kort før klokken 21.30 kan hun fortælle, at der er masser af blå blink i byen. Desuden har politiet sendt en drone i vejret, og politihunde er også sendt på arbejde.

Det bekræfter Fyens.dks folk på stedet.

Det er fortsat ikke blevet oplyst, om aktionen i den midtfynske landsby har sammenhæng med politiets landsdækkende aktion fredag, hvor både Storebæltsbroen og Øresundsbroen en overgang blev lukket for al trafik, mens politiet eftersøgte en svensk indregistreret Volvo.