Ødelagt ryg og ti år med parkinsons sygdom ikke nok til pension

Struer: Sagen om parkinsonramte Ulla Astrup Jensen fra Hjerm ved Struer er blevet landskendt som et eksempel på borgere, der er kommet i klemme efter den seneste stramning af reglerne for at få førtidspension.

Ulla Astrup Jensen og hendes mand, Erling Astrup Jensen udsendte helt tilbage i maj 2017 et nødråb, da de på et Facebook-opslag viste billeder af Ulla Astrup Jensen og fortalte om deres kamp for at blive indstillet til en førtidspension på Jobcenter Struer.

- Min kone er 60 år og har haft Parkinsons sygdom i 10 år, hvilket blandt andet har gjort, at hendes rygsøjle vælter 42 grader til højre øverst og 21 grader til venstre forneden. Derfor gnider det nederste ribben mod hofteben med samme smerte, som havde man brækket et ben, fortalte Erling Astrup Jensen i sit opslag.

Men Struer Kommune afviste at indstille Ulla Astrup Jensen til en førtidspension, og ville afvente en rygoperation, som blev gennemført i september 2017.

Ulla Astrup Jensen søgte derfor om pension på det foreliggende grundlag, men blev afvist af både Struer Kommune og af Ankestyrelsen.

Da operation i september var gennemført, var Ulla Astrup Jensens ryg rettet op. Efterfølgende begyndte Ulla på genoptræning, og selvom livet blev endnu mere besværliggjort af en totalt stiv ryg, så så operationen ud til at være succesfuld.

Indtil i januar, hvor parret var til tjek.

- Fra midt i januar til for omkring tre uger siden begyndte hendes hoved at hænge rigtig meget. Og nu er det altså på det punkt, hvor hun næsten ikke kan få luft. Nakken er simpelthen skredet sammen, fortalte Erling Astrup og forklarede, at Ulla er indstillet til en hasteoperation i Aarhus, som vil fungere på samme måde som operationen i ryggen: Området op til anden nakkehvirvel og så de sidste ryghvirvler, der ikke kom med i første omgang, skal gøres stive.

Det var på den baggrund, at de løb ind i endnu et nederlag, da de onsdag i denne uge var til endnu et møde på Jobcenter Struer, hvor de endnu engang fik besked om, at der skulle indhentes speciallægeerklæringer fra både neurolog og rygspecialist, inden der kunne blive tale om at indstille Ulla Astrup Jensen til en pension.

- Vi fik at vide, at Ulla stort set skal begynde forfra, og de kræver også, at Ulla skal færdiggøre sit behandlingsforløb hos en fysioterapeut, inden de vil overveje at indstille hende til en pension. Så vi fik altså heller ingen afgørelse i denne omgang. Vi forstår ikke, hvordan de kan blive ved, når de har haft flere år til at indhente de nødvendige speciallægeerklæringer, sagde Ullas mand, Erling Astrup efter mødet.