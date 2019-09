Odsherred Kommune indfører firedags arbejdsuge

300 medarbejdere i Odsherred Kommune vil fremover have 35 timer om ugen samt to kompetencetimer.

Som den første offentlige arbejdsplads indfører Odsherred Kommune en firedages arbejdsuge.

Fra mandag vil 300 medarbejdere i kommunen fremover have fri hver fredag, fortæller HR-chef i Odsherred Kommune Kirsten Lund Markvardsen.

Det sker som led i en treårig forsøgsordning, der samtidig skal give borgerne mulighed for at kontakte borgerservice uden for almindelig kontortid på hverdage.

- Borgerne kan få hjælp tidligere og senere på dagen, mod at vi har fri om fredagen.

- Det skal give en øget borgerservice, kombineret med hvad det giver hos medarbejderne at have tre sammenhængende fridage, siger Kirsten Lund Markvardsen.

Den fire dage lange arbejdsuge bliver på 35 timer. Arbejdstiderne er individuelle, men den enkelte medarbejder vil typisk have én lang dag om ugen. Timerne vil ligge mellem klokken 7 og 19.

Derudover vil medarbejderne få to såkaldte kompetencetimer om ugen.

- De to timer bliver fordybelsestid, siger Kirsten Lund Markvardsen og giver et par eksempler:

- Det kan være, man får læst noget mere faglitteratur. Der kommer en masse lovgivning, men vi har aldrig tid til at fordybe os i det.

- Det kan også være, at man arbejder med miljø, men aldrig har tid til at komme ud. Så laver man en studietur en fredag med sine kolleger, hvor man kommer ud og ser et vandløb.

Hun fortæller, at kommunen vil lave et katalog, hvor man kan finde inspiration til, hvad kompetencetimerne skal bruges på.

Timerne skal ikke registreres, men de skal bruges til vidensdeling, lyder det fra Kirsten Lund Markvardsen.

Forsøgsordningen er bakket op af politikerne i Odsherred Byråd.