Obama kommer til Kolding: Vejles borgmester vil kun give symbolsk støtte

Formanden for Trekantområdet Danmark - Vejles borgmester Jens Ejner Christensen (V) - forestiller sig et beløb på mellem 10.000 og 20.000 kroner.

- Jeg har haft en snak med min kollega i Kolding, Jørn Pedersen, og antydet, at vi muligvis godt kan finde et beløb. Og nu ligger der så vidt jeg har hørt, en officiel ansøgning, siger Jens Ejner Christensen.

- Men vi kunne hurtigt dræne kassen, hvis vi skulle ud og give større beløb. Fra Vejle ville vi for eksempel kunne søge støtte til det Tour de France-arrangement, vi satser på at få i løbet af de kommende år - et arrangement til fem millioner kroner, siger borgmesteren.

Hvad er et symbolsk beløb for dig?

Skal have indsigt

Jens Ejner Christensen ved ikke, hvad det koster at få Barack Obama til Kolding. Men det er nødvendigt med tal på bordet, understreger han:

- Hvis vi skal give et beløb, er vi naturligvis nødt til at få indsigt i den økonomiske side af arrangementet - akkurat som regionsrådet bad om i forbindelse med ansøgningen om 750.000 kroner, siger Jens Ejner Christensen.

Kravet om indsigt og en negativ holdning fra flere sider i regionsrådet var med til at få Business Kolding til at trække ansøgningen til Region Syddanmark tilbage. Regionsrådets forretningsudvalg skulle have behandlet ansøgningen på et møde torsdag, men det sker ikke.