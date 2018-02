OK18-overblik: Her er status - og det slås de om

2. Regionerne: Brudt sammen

Overenskomstforhandlingerne mellem de regionalt ansatte og Danske Regioner brød sammen tirsdag ved 17-tiden.

Grete Christensen, der er formand for Dansk Sygeplejeråd, er chefforhandler for de regionalt ansatte. Hun siger, at lønrammen - ligesom på det statslige og det kommunale område - er årsag til sammenbruddet.

Den betalte spisepause er også en knast i regionernes forhandlinger, ligesom den har været det i både de statslige og de kommunale forhandlinger.

Anders Kühnau, der er chefforhandler for Danske Regioner og formand i regionsrådet, er ærgerlig over, at forhandlingerne er brudt sammen.- Vi har i vores forhandlinger taget udgangspunkt i en lønstigning. Desværre er de faglige organisationers lønkrav så meget højere end vores udgangspunkt, at det slet ikke spiller sammen med resten af det danske arbejdsmarked, siger Anders Kühnau.