OK18: Det siger de om kommunalt forlig

Formand for Forhandlingsfællesskabet og forhandlingsleder på arbejdstagersiden på det kommunale område Anders Bondo Christensen siger i en pressemeddelelse:

- Vi har fundet en løsning på de tre hovedknaster, som vi har arbejdet hårdt på de seneste måneder: Løn, lærernes arbejdstid og spisepausen.

- Vi har med aftalen forbedret reallønnen for alle ansatte. Vi har afskaffet privatlønsværnet, der var en forhindring for, at de kommunalt ansattes løn fremover ville følge lønnen for de privatansatte. Lønudviklingen for de kommunalt ansatte forventes at blive på 8,1 procent over de næste tre år.