Nyudviklet cement kan begrænse byggeriets CO2-udledning

Danske forskere har sammen med cement- og betonproducenter udviklet en ny type CO2-besparende cement.

Den nye grønne cement kan spare op mod 30 procent af den globale CO2-udledning fra cementproduktion.

Innovationskonsortiet Grøn omstilling cement- og betonproduktion præsenterer torsdag resultatet på en international konference i Taastrup. Det oplyser Teknologisk Institut i en pressemeddelelse.

I Danmark bygges der årligt broer og bygninger af omkring otte millioner ton beton. Og på verdensplan anslås forbruger at være 17 milliarder ton.

Erstatter man i hele verden de eksisterende cement- og betontyper med den nyudviklede type, vil man på verdensplan kunne reducere CO2-udledningen fra byggeriet mede 400 millioner ton om året, skriver Teknologisk Institut.

Det svarer til udledningen fra hele Frankrig.

Den grønne cement og beton er blevet testet i tre broer, som Vejdirektoratet og Banedanmark har bygget, samt i en bygning på DTU.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) roser også projektet.

- Danmark er en grøn førernation. Det er forskningsprojektet her med til at understrege. Resultaterne er opsigtsvækkende og bringer Danmark helt i front i et internationalt perspektiv med viden om bæredygtig cement- og betonproduktion, siger han i pressemeddelelsen.