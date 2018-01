Nyt topnavn: James Blunt kommer på Jelling Festival

Jelling: Manden bag nullernes mest solgte album i England, James Blunt, bliver det andet topnavn efter Nickelback på Jelling Musikfestival version 30.

"You're beautiful".

Større bliver det ikke for James Blunt. Eller de fleste andre. Dette verdenshit fra 2005 solgte 10 millioner eksemplarer og var så stort et hit, at ophavsmanden kunne være visnet i dens skytte. Det er sket for andre, der har fået et så specielt monsterhit tidligt i karrieren. Han følte, den kostede kunstnerisk troværdighed. Han har tilmed sagt undskyld for sangen. Det behøver han ikke, men klogeligt har han aldrig forsøgt at kopiere den. Naturligvis har han så heller ikke hittet lige så heftigt siden. Andre populære James Blunt-sange som "Goodbye my Lover", "1973", "Wise Men" og "Stay The Night" har kun solgt det halve. Tilsammen. Men med tiden har han konstant udvidet sin stil, dog uden at slippe det iørefaldende.