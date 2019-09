Nyt grønt udvalg er klar til at drøfte finanslovsforslag

Regeringsudvalget for grøn omstilling mødes for første gang og gør sig klar til at drøfte forslag og udspil.

Når finansminister Nicolai Wammen inden længe fremlægger sit forslag til en finanslov, skal det - ligesom andre store regeringsudspil og lovforslag - forbi de syv ministre, som er medlem af regeringens nye Udvalg for Grøn Omstilling.

Det nye, faste regeringsudvalg, som er blevet nedsat af den socialdemokratiske regering efter valget, er mandag morgen trådt sammen for første gang.

- Det grønne skal gennemsyre alt i den her regering. Udvalget skal sikre, at vi koordinerer bedre, og at vi får screenet alt lovgivning, som kan få stor betydning for miljøet, siger klimaminister Dan Jørgensen (S). Han sidder ved bordenden i udvalget.

- Man vil se ministre fra ministerier, som man ikke betragter som det mest grønne, som lige pludselig også vil have en grøn dimission med i politikken. Det er fra nu, siger han.

Ved det første møde mellem ministrene skal formaliteterne omkring udvalgets arbejde på plads, fortæller Dan Jørgensen. Derefter går den konkrete sagsbehandling i gang.

Udvalget mødes hver anden uge.

Møderne er fortrolige. Derfor kan Dan Jørgensen ikke oplyse, hvad der er den første sag, som udvalget skal tage stilling til.

- Men der kommer en finanslov lige om lidt og andre politiske udspil, som alle sammen vil have været i gennem det her udvalg, siger Dan Jørgensen.

- De fleste danskere vil også se, at der er blevet tænkt meget mere sammenhængende på naturbevarelse og indsats for klimaet, end man har gjort tidligere.

Ud over Dan Jørgensen sidder skatteministeren, ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling, transportministeren, uddannelses- og forskningsministeren, erhvervsministeren og miljøministeren i udvalget.