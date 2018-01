Nyt e-cigaretforsøg får kølig dansk modtagelse

Nye engelske forskningsresultater, der peger på, at e-cigaretter måske kan øge risikoen for visse former for kræft og hjertesygdomme, imponerer hverken Kræftens Bekæmpelse eller foreningen af e-dampere, Dadafo.

Forskerne har på raske mus og menneskeceller fundet tegn på, at nikotin indåndet fra e-damp kan blive omdannet til kemikalier, som skader dna i hjerte, lunger og blære.

Desuden dæmpede det kroppens genetiske reparationsmekanismer. Det skriver medierne The Guardian og The Daily Mail mandag.

Hos Kræftens Bekæmpelse mener projektchef Niels Them Kjær, at der er brug for flere undersøgelser.

- Det er godt med forskning i e-cigaretters sundhedsvirkninger. Men det kræver yderligere forsøg end disse på mus og vævsprøver, og det er vigtigt, at undersøgelserne sker under realistiske forhold, siger han.

Blandt andet kritiseres doserne af e-damp, som musene blev udsat for, for at have været meget høje i forsøget.

Kim Dabelstein Petersen er formand for Dadafo - Dansk e-Damper Forening.

Han mener, at forsøget er stærkt tvivlsomt. Han mener også, at overførsel af erfaringer fra mus og celler til mennesker er problematisk.

- Den hidtidige forskning har skudt langt de fleste mistanker mod e-cigaretter ned, siger han.

- Det er ikke risikofrit at dampe, men det er langt farligere at ryge. Kan man stoppe helt, skal man gøre det. Men ellers er e-cigaretter et rigtigt godt alternativ til cigaretter.

Niels Them Kjær henviser til anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse.

- Vi advarer kraftigt mod at ryge cigaretter, fordi der er en kæmpestor kræftrisiko ved det.

- E-cigaretter er uden tvivl mindre farlige end cigaretter. Men vil man holde op med at ryge, bør man få rådgivning af en rygestoprådgiver og bruge nogle af de godkendte medicinske produkter, man kan købe på apoteket eller i håndkøb, siger han.