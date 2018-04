Nyopståede revner i Den Ny Lillebæltsbro: De skal udbedres med det samme

I løbet af det seneste halve års tid har Vejdirektoratet holdt øje med begyndende revner i Den Ny Lillebæltsbro i vejbanen i retning mod Jylland. Revnerne er nødt til at blive repareret nu for at undgå, at de bliver endnu værre. Arbejdet med skaderne i asfalten begynder på fredag.

- Vi kommer til at fræse asfalten af og lægge nyt på. Og nogle steder bliver vi nødt til at fræse helt ned til stålet. På de steder skal vi lægge asfalt på ad flere omgange, siger Peter Holt, fagprojektleder hos Vejdirektoratet.

Reparationsarbejdet forventes at vare omkring to til tre uger, hvor der vil blive arbejdet på broen hele døgnet, også i weekender og på helligdage.

- Vi skal have udbedret skaderne nu, så vi kan sikre broen mod den øgede trafik, som kommer, siger Peter Holt.

Han henviser til, at der er planlagt renovering af Den Gamle Lillebæltsbro fra midten af maj, hvor denne bro vil være spærret for trafik. Derfor skal renoveringen af de revnerne i Den Ny Lillebæltsbro være overstået inden da.

Asfaltreparationen betyder, at nødspor og en vognbane i retning mod Jylland vil være spærret hele døgnet fra fredag 20. april og fremefter, indtil arbejdet er afsluttet. Der vil desuden i en kort periode kun være én vognbane farbar over broen i retning mod Jylland om aftenen og natten.

- Revnerne er ikke meget alvorlige endnu, men vi reparerer dem nu for at undgå slaghuller. Slaghuller er, hvis revnerne bliver værre- Så risikerer der at komme dybe huller i asfalten på fem til seks centimeter, og det vil ødelægge bilernes dæk, forklarer Peter Holt.

Vejdirektoratet beklager generne og vil forsøge at gøre arbejdet færdigt hurtigst muligt.