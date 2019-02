Nye toner om cykelløb på Storebæltsbroen: Tour de France må godt - Post Nord Danmark Rundt må ikke

Arrangørerne af Post Nord Danmark Rundt ville gerne have ladet en etape i 2019-udgaven af cykelløbet køre over Storebæltsbroen, men det har transportministeren afvist. Det forholder sig anderledes, når Tour de France kommer til Danmark.

Der er forskel på cykelløb. Og intet over eller bare ved siden af Tour de France. Derfor får verdens mest sete cykelløb særbehandling og lov til at køre over Storebæltsbroen, når Touren rammer Danmark i 2021.

Og det er nye toner i forhold til, hvad transportminister Ole Birk Olesen (LA) tidligere har sagt. For bare tre uger siden forklarede han i et svar til det socialdemokratiske og Nyborg-valgte folketingsmedlem Jan Johansen, hvorfor han ikke vil tillade flere løb - hverken til fods eller på cykel - over Storebæltsbroen.

- Tænk, hvis man skal besøge sin mor på hospitalet, som ligger med alvorlig sygdom og måske skal dø. Tænk, hvis man skal til en begravelse. Tænk, hvis man skal til en vigtig jobsamtale. Tænk, hvis man skal nå et fly på en vigtig rejse, og det så ikke kan lade sig gøre, fordi hr. Jan Johansen har besluttet, at der det eneste sted, man kan komme fra Fyn til Sjælland, skal være et motionsløb.

Og Ole Birk Olesen fortsatte:

- Jeg vil ikke tage ansvaret for den beslutning. Det må hr. Jan Johansen gøre, hvis han en dag bliver transportminister. Storebæltsforbindelsen binder landsdelene sammen og er for mange borgere i realiteten den eneste mulighed for at rejse mellem Fyn og Sjælland. Storebæltsforbindelsen er dermed kritisk infrastruktur.

Det var rimelig klar tale, og spørgsmålet til Ole Birk Olesen var stillet, fordi han har afvist at lade en etape i 2019-udgaven af cykelløbet Post Nord Danmark Rundt køre over broen. Og han holdt i svaret til Jan Johansen 30. januar fast i sit nej. Dog med en vigtig undtagelse:

- Så udgangspunktet er: Nej, der kan ikke være løb på Storebæltsforbindelsen, medmindre, som vi har sagt, at vi har at gøre med en meget stor international begivenhed som for eksempel en start i Danmark af Tour de France.