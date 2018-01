Nye tal: Sygehuslæger kan løse lægemangel

Alle almindelige praktiserende læger er uddannet inden for det det lægefaglige speciale, som hedder almen medicin. Igennem flere år har der været mangel på praktiserende læger især i yderområderne, og nogle steder er manglen så kritisk, at det har direkte konsekvenser for borgernes mulighed for at få et godt og hurtigt lægetilbud i rimelig geografisk afstand fra hjemmet.

Nu viser en ny opgørelse fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO), at de læger, som er uddannet i almen medicin, og som arbejder andre steder end i praksissektoren, vil kunne løse den nuværende mangel på læger i alle regioner på nær Nordjylland, hvis de skiftede karrierespor og blev praktiserende læger.

Avisen Danmark fortalte for nylig, at der i Region Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland er mere end 90 ledige stillinger, og at flere af de ledige stole er i egne i landet, som regionerne kategoriserer som lægedækningstruede områder. DR lavede i november 2017 en lignende opgørelse, der afslørede, at der mangler 157 praktiserende læger i hele landet. Lægedækningen bliver i de kommende år presset yderligere af, at op mod 30 procent af de praktiserende læger flere steder er mere end 65 år og derfor på vej på pension. Det gælder i blandt andre Tønder, Lemvig og Brønderslev Kommuner.

PLO's opgørelse viser, at 770 ud af i alt 4404 aktive læger uddannet i almen medicin ikke arbejder som praktiserende læger. De fleste af dem arbejder som læger på offentlige sygehuse, hvor især de fælles akutmodtagelser (skadestuer) gør brug af deres brede kompetencer.