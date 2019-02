Nye regler hjælper ikke Mint

Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet er enige om et sæt nye regler for familiesammenføring, der skal gælde, når en dansker gifter sig med en udlænding, og gerne vil have den nye ægtefælles børn hertil.

Men den thailandske pige Mint, hvis sag har sat gang i hele debatten om reglerne, kommer ikke til at nyde godt af ændringerne.

- Lovgivningen gælder fremadrettet, som den altid gør, siger udlændingeordfører Mattias Tesfaye (S).

- Vi har diskuteret med regeringen, om der kan findes en løsning for de børn, der er kommet i klemme. Men svaret var desværre nej.

- De er selvfølgelig velkomne til at søge efter de nye regler. Men som jeg forstår regeringen, skal de ikke regne med, at der er særlig stor chance for, at de vil kunne få opholdstilladelse efter de nye regler heller.

De nye regler slår fast, at man skal søge om familiesammenføring senest tre måneder efter, at den udenlandske ægtefælle har fået opholdstilladelse i Danmark.

Hidtil har reglerne ikke været klare nok, mener partierne bag aftalen. Men det bliver de nu, mener Tesfaye.

De Radikale, der står uden for aftalen, mener, at der reelt set er tale om en stramning, der vil gøre det sværere at få sit barn til Danmark.

- Det er til at forstå. Men det betyder også, at man skal bestemme hele sit barns liv på tre måneder, siger Andreas Steenberg (R).

Og for børn, der allerede har fået afslag, såsom thailandske Mint, betyder det, at døren til Danmark smækker endegyldigt i, vurderer han.

- Med de gamle regler kunne der stadig være håb om, at de kunne leve op til integrationsvurderingen. Men nu kan man slet ikke få barnet hertil efter tre måneder, siger Steenberg.

Tesfaye er uenig i, at de nye regler ændrer noget for de børn, der allerede har fået afslag. Og han påpeger, at de tre måneder skal regnes fra det tidspunkt, hvor den udenlandske ægtefælle får opholdstilladelse i Danmark.

- Hvis eksempelvis en thailandsk kvinde ønsker at lytte til Danmark, fordi hun er blevet gift med en dansker, så regner jeg da med, at hun har overvejet det godt og grundigt, siger han.

- Det er meget rimeligt at sige til folk, at hvis de ønsker at flytte til Danmark og ønsker at få deres børn med sig, skal det ske nogenlunde samtidig og ikke flere år efter.