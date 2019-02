Aalborg Universitet vil oprette to såkaldte kliniklaboratorier. Det skal ligne almene lægeklinikker, men uden faste patienter eller læger tilknyttet.

De skal være "platform for fremtidens lægeklinik".

Det skriver universitetet i en pressemeddelelse.

Idéen med laboratorierne er at give mulighed for at afprøve alt fra indretningsformer til videokonsultationer - ting som er umulige eller besværlige at teste i de almene klinikker med tilknyttede patienter.

- Hvis vi nu vil teste en ny indretning af venteværelser særligt rettet mod børnefamilier, vil det ikke kunne gøres i en almen praksis uden at forstyrre klinikkens arbejde, siger Martin Bach Jensen.

Han er praktiserende læge og professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet og i front for projektet.

Ifølge ham giver laboratorierne også mulighed for at teste helt nye tværfaglige samarbejder i lægebehandlingen.

For eksempel i forbindelse med genoptræning:

- Det kan være svært at holde folk i gang, efter de har overstået et tidsbegrænset forløb med genoptræning i x antal måneder.

- Her kunne man eksperimentere med kontakt med lokale idrætsforeninger for at sikre varige resultater for patienten, uden at en læge er direkte involveret, siger Jensen.

Man ønsker også at finde måder at binde lokalsamfund og lægeklinikker tættere sammen på.

- Noget jeg er interesseret i at prøve, er at afholde lokale borgermøder for at få konkret inspiration til, hvordan vi bedst prioriterer eller får fokus på specifikke udfordringer i et givent lokalsamfund, siger Martin Bach Jensen.

Planen er, at både medicinske og ikke-medicinske studerende og læger skal have adgang til laboratorierne.

Efter planen vil laboratorierne blive etableret dør om dør med eksisterende klinikker i Thisted og Sæby og stå klar i januar 2020.

Fungerer laboratoriekonceptet efter hensigten, vil flere blive åbnet i resten af landet.