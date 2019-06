Nye Borgerlige får ordførere for fædreland og fremskridt

En frihedsordfører, en familieordfører, en fremskridtsordfører og en fædrelandsordfører.

Det er nogle af de ordførerskaber, som de fire medlemmer af Nye Borgerliges folketingsgruppe har fordelt imellem sig, og som må siges at adskille sig fra de ordførerskaber, som andre partier traditionelt benytter.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Nye Borgerlige.

De fire medlemmer, som blev valgt ind i Folketinget for første gang ved valget 5. juni, skal dække en lang række ordførerskaber. Derfor har partiet valgt at pulje dem under de fire overordnede ordførerskaber.

Det betyder, at Pernille Vermund som fædrelandsordfører varetager posten som blandt andet udlændingeordfører, retsordfører og kirkeordfører.

Hun er også gruppeformand og politisk ordfører.

Peter Seier Christensen har fået posten som fremskridtsordfører, hvilket dækker over 14 ordførerskaber. Det er blandt andet klimaordfører, udenrigsordfører, uddannelsesordfører og forsvarsordfører.

Frihedsordfører Lars Boje Mathiesen tager sig blandt andet af posterne som finansordfører og skatteordfører, mens Mette Thiesen som familieordfører også får en rolle som undervisningsordfører, børneordfører og socialordfører.

I alt har medlemmerne fordelt 34 ordførerskaber imellem sig.

Mette Thiesen er også blevet valgt til gruppenæstformand og gruppesekretær.