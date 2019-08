Nye Borgerlige: Politiske partier skal have mindre støtte

De politiske partier får alt for mange penge i gruppestøtte.

Det er vurderingen fra Nye Borgerlige, der som det eneste nye parti kom i Folketinget ved valget 5. juni.

- Vi får 695.000 kroner hver måned. Det kommer vi ikke til at bruge, siger partiets finansordfører, Lars Boje Mathiesen, til DR.

Partierne får gruppestøtte, så de kan ansætte for eksempel sekretærer, kommunikationsfolk og politiske konsulenter.

I 2017 blev der givet i alt 179 millioner kroner i støtte til partierne, hvilket var 52 millioner kroner mere end året før.

Denne aftale blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget, og kun Enhedslisten og Dansk Folkeparti var ikke med i aftalen.

Nye Borgerlige vil ifølge DR fremsætte et beslutningsforslag i Folketinget, der har til formål at gøre støtten til partierne mindre.

- Vi mener grundlæggende, at man godt kan spare en tredjedel. Vi mener godt, det kan drives billigere og bedre.

- Når politikerne mener, at samfundet skal effektivisere, så skal politikerne også selv gøre det, siger Lars Boje Mathiesen til DR.

Noget af den støtte, som partierne får, kaldes eksperttilskud, og det skal partierne selv søge om at få. Det har Nye Borgerlige også gjort.

Lars Boje Mathiesen mener ikke, man kan kalde det hyklerisk, at Nye Borgerlige selv søger om støtte, samtidig med at partiet taler for at skære i støtten.

Han mener, at partiet bliver nødt til at gøre det for at kunne konkurrere med de øvrige partier.

Dansk Folkeparti, der altså stod uden for aftalen om at hæve støtten markant, er med på at skære i støtten.

- Det er ikke befordrende for tilliden til politikerne, at partierne har så mange penge at gøre godt med, siger gruppeformand Peter Skaarup (DF).