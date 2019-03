Nybagte mødre: Godt at føde

Fødsler: Trods generelt øget travlhed på hospitalernes fødselsafdelinger mener langt hovedparten af de nybagte mødre, at de har haft et godt fødslesforløb.

Det viser en landsdækkende undersøgelse blandt 7545 kvinder, der har født i perioden august-oktober 2018. Det oplyser danske Regioner, der står bag undersøgelsen.

87 procent af de adspurgte svarer, at de i høj grad eller i meget høj grad er tilfredse med fødselsforløbet. Det svarer til tilkendegivelserne i den tilsvarende undersøgelse året før. I 17 af de 29 spørgsmål, der stilles, er der tale om fremgang på tilfredshedsbarometeret.

- Vi ved, at der er travlt på fødegangene, og derfor er jeg rigtig glad for, at de fødende i høj grad giver udtryk for, at de oplever et godt forløb. Personalet gør meget for at sikre gode og trygge rammer for de fødende, så personalet kan være meget stolt af resultatet, siger næstformand i Danske Regioner Ulla Astman (S) ifølge en pressemeddelelse fra Danske Regioner.

især påskønner de fødende kvinder en velforberedt modtagelse på afdelingerne, tilstedeværelsen af jordemødre under størstedelen af forløbet og den efterfølgende hjælp, de har behov for til at tage sig rigtigt af de nyfødte børn.

Trods den generelt høje tilfredshed er der plads til forbedringer. I forhold til 2017 oplevede flere kvinder i 2018 en lavere kvalitet i fødsels- og ammeforberedelserne. Her er tilfredshedsprocenten under 50. Den udvikling er noteret i Danske Regioner:

- Den gode fødselsforberedelse er meget vigtig i forhold til at tro på sine evner som forælder. Og det er vigtigt at føle sig klædt på til fødslen. Derfor skal fødselsforberedelse i højere grad ske i mindre hold, og så vil vi særligt være opmærksomme på førstegangsforældre og sårbare gravide, siger Ulla Astman.